Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

У Києві поскаржилися на водіїв міських маршруток, один із яких дивився відео під час руху, а другий відмовився везти пасажирів пенсійного віку і грубіянив.

Інциденти сталися в Солом'янському районі. Перший випадок – у маршрутці № 463, розповів у місцевій Facebook-спільноті користувач Роман Малко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Везе пасажирів у темний час доби, розмовляє по телефону, встановив планшет на передньому склі та дивиться на ходу "Уральські пельмені" – що це взагалі таке?" – обурився він.

Скрін відео

У маршрутці № 550 водій не тільки відмовив пасажирам у проїзді, але й"влаштував гонки на виживання".

"На мої прохання скинути швидкість, зупинитися – жодних дій не прийняв. У салоні стирчать прямі кути навареного металу, щілини в дверях, що пролазить нога", – написав киянин.

Facebook ГО "Турецьке містечко"

Facebook ГО "Турецьке містечко"

Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві водія маршрутки звинуватили в тому, що він справив нужду посеред вулиці, прямо біля Центрального залізничного вокзалу.

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