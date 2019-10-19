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20 жовтня • оновлено в 00:12
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Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

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У Києві поскаржилися на водіїв міських маршруток, один із яких дивився відео під час руху, а другий відмовився везти пасажирів пенсійного віку і грубіянив.

Інциденти сталися в Солом'янському районі. Перший випадок – у маршрутці № 463, розповів у місцевій Facebook-спільноті користувач Роман Малко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Везе пасажирів у темний час доби, розмовляє по телефону, встановив планшет на передньому склі та дивиться на ходу "Уральські пельмені" – що це взагалі таке?" – обурився він.

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Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

Скрін відео

У маршрутці № 550 водій не тільки відмовив пасажирам у проїзді, але й"влаштував гонки на виживання".

"На мої прохання скинути швидкість, зупинитися – жодних дій не прийняв. У салоні стирчать прямі кути навареного металу, щілини в дверях, що пролазить нога", – написав киянин.

Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

Facebook ГО "Турецьке містечко"

Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

Facebook ГО "Турецьке містечко"

Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

Скріншот

Дивився на ходу "Уральські пельмені": в мережі показали горе-водія маршрутки в Києві

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві водія маршрутки звинуватили в тому, що він справив нужду посеред вулиці, прямо біля Центрального залізничного вокзалу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
маршрутка водій маршрутки скандали фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Смотрит запрещённое видео, на языке огрэссора, без субтитров на родной мове. Где Ларыса Нецой, почему она такое допустила?
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