"З ізолентою продешевили!" У Києві маршрутка "розсипалася" посеред дороги

У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та "влетіла" у припарковане авто Nissan.

Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Автор висміяв ситуацію та розмістив відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Іноді здається, що столичні маршрутки з технічної точки зору – просто взірець транспортної індустрії, який із легкістю очолив би рейтинг світових пасажирських перевезень, якби було коли – бо графік же. Тому дуже дивують новини, коли навмисно намагаються спаплюжити їхню прозору репутацію", – написав він із сарказмом.

У Києві маршрутка розсипалася на дорозі Київ Оперативний

"От, наприклад, на Героїв Сталінграда, 4, у маршрутки відвалилася задня піввісь і покотилася через всю дорогу, пробила паркан і влетіла у припаркований Nissan. Ну, неозброєним оком видно ж – підстава чистої води, ага?" – додав автор.

У мережі користувачі почали активно коментувати та висміювати ситуацію.

"Стрьомний засіб пересування", "Просто з ізолентою продешевили", "У вас піввісь відклеїлася!", "Треба підвищити плату за проїзд", "Мотлох, у ньому страшно їздити, співчуваю людям", – написали вони.

На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь Київ Оперативний

Піввісь із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та влетіла в авто Київ Оперативний

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поскаржилися на водіїв міських маршруток, один із яких дивився відео під час руху, а другий відмовився везти пасажирів пенсійного віку і грубіянив.

У столиці України в автобусі №73 (вул. Милославська – ст. м. Героїв Дніпра) трапився гучний скандал. Кондукторку звинуватили в тому, що та накричала й накинулася на пасажирку.

У Києві водій однієї з маршруток налякав пасажирів, перевищивши швидкість і виїхавши на узбіччя.

У столиці України на ходу зламався маршрутний автобус, через що пасажирам довелося терміново залишити транспорт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram