"З ізолентою продешевили!" У Києві маршрутка "розсипалася" посеред дороги

У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та "влетіла" у припарковане авто Nissan.
Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Автор висміяв ситуацію та розмістив відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Іноді здається, що столичні маршрутки з технічної точки зору – просто взірець транспортної індустрії, який із легкістю очолив би рейтинг світових пасажирських перевезень, якби було коли – бо графік же. Тому дуже дивують новини, коли навмисно намагаються спаплюжити їхню прозору репутацію", – написав він із сарказмом.
У Києві маршрутка розсипалася на дорозі
Київ Оперативний
"От, наприклад, на Героїв Сталінграда, 4, у маршрутки відвалилася задня піввісь і покотилася через всю дорогу, пробила паркан і влетіла у припаркований Nissan. Ну, неозброєним оком видно ж – підстава чистої води, ага?" – додав автор.
У мережі користувачі почали активно коментувати та висміювати ситуацію.
"Стрьомний засіб пересування", "Просто з ізолентою продешевили", "У вас піввісь відклеїлася!", "Треба підвищити плату за проїзд", "Мотлох, у ньому страшно їздити, співчуваю людям", – написали вони.
На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь
Київ Оперативний
Піввісь із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та влетіла в авто
Київ Оперативний
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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