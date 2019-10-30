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30 жовтня • оновлено в 14:37
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"З ізолентою продешевили!" У Києві маршрутка "розсипалася" посеред дороги

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У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та "влетіла" у припарковане авто Nissan.

Про інцидент повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Автор висміяв ситуацію та розмістив відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Іноді здається, що столичні маршрутки з технічної точки зору – просто взірець транспортної індустрії, який із легкістю очолив би рейтинг світових пасажирських перевезень, якби було коли – бо графік же. Тому дуже дивують новини, коли навмисно намагаються спаплюжити їхню прозору репутацію", – написав він із сарказмом.

У Києві маршрутка розсипалася на дорозі

У Києві маршрутка розсипалася на дорозі

Київ Оперативний

"От, наприклад, на Героїв Сталінграда, 4, у маршрутки відвалилася задня піввісь і покотилася через всю дорогу, пробила паркан і влетіла у припаркований Nissan. Ну, неозброєним оком видно ж – підстава чистої води, ага?" – додав автор.

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У мережі користувачі почали активно коментувати та висміювати ситуацію.

"Стрьомний засіб пересування", "Просто з ізолентою продешевили", "У вас піввісь відклеїлася!", "Треба підвищити плату за проїзд", "Мотлох, у ньому страшно їздити, співчуваю людям", – написали вони.

На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь

На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь

Київ Оперативний

Піввісь із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та влетіла в авто

Піввісь із колесом покотилася дорогою, пробила паркан та влетіла в авто

Київ Оперативний

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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