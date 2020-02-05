У Києві катастрофа зі "швидкими": медики вийшли на протест через нелюдські умови

У Києві у вівторок, 4 лютого, медики швидкої допомоги у черговий раз вийшли на мітинги під КМДА і Верховну Раду через скорочення кількості виїзних бригад, а також нелюдські умови роботи і мізерну зарплату.

За їх словами, таким чином, вони також висловлюють свою недовіру новообраному директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва Анатолію Вершигорі і його команді, передає ZN.UA (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначається, що з 1 лютого 2020 року його першим наказом кількість виїзних бригад у Києві скорочено на 50 екіпажів. "І це в рази зменшує шанси кожного з пацієнтів вижити", – пояснила старший лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, голова профспілки Наталія Іванівна Стахова.

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Вона стверджує, що через величезну кількостей звільнень почалися запізнення на виклики.

"Ми запізнюємося, не тому, що не хочемо виїжджати. А тому, що на машинах, яких у нас дійсно досить, нікому виїжджати. На сьогодні за фактом у нас 160 бригад у добовому режимі, і 130 – в нічному. Цього недостатньо. Згідно з нормативами, в Києві їх повинно бути одна бригада на 10 тисяч населення", – каже вона.

Також медики поскаржилися на те, що у них немає ніякого захисту к разі нападу на бригаду.

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"Раніше у нас була тривожна кнопка безпосередньо на рації. Однак її вже давно прибрали. Та й в останній раз вони були закуплені в 2002 році", – сказала Стахова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, к Києві поліклініка №1 (Шевченківський район) потрапила в гучний скандал. Її співробітників звинуватили в тому, що вони не надали допомоги чоловікові, якому стало погано прямо біля дверей закладу, а тільки викликали медиків швидкої допомоги, які працюють в сусідній будівлі.

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