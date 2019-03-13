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У Києві екс-помічниця Черновецького кинула авто на перехресті. Фотофакт

1.6тЧитати матеріал російською

У центрі Києва помітили екс-заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку під час порушення правил паркування.

Помічниця екс-мера Києва Леоніда Черновецького залишила свій дорогий позашляховик Bently Bentayga посеред перехрестя вул. Інститутської та Садової, пише "Інформатор". Іномарка була припаркована по зустрічній смузі.

Авто Кільчицької

Авто Кільчицької

"Інформатор"

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Авто Кільчицької

Авто Кільчицької

"Інформатор"

У ЗМІ також нагадали, що раніше Кільчицька потрапила на цій машині в невелику ДТП, перегородивши рух по вул. Саксаганського.

Ірена Кільчицька

Ірена Кільчицька

"Гордон"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві двоє автолюбителів розгнівали місцевих жителів хамською поведінкою на дорозі: вони проїхали по закритій території на Трухановому острові і зняли все на відео.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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