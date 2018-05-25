У Києві друкарня потрапила в скандал через плакати з Сенцовим

У Києві друкарня 24 PRINT відмовилася друкувати плакати на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Комітет солідарності з кримськими ув'язненими замовив у друкарні партію банерів із закликом звільнити Сенцова та інших засуджених за політичними мотивами кримчан. Однак дизайнер 24 PRINT заявив, що вони не будуть цього робити, тому що не займаються політичними замовленнями, передає "5 канал" .

"Був плакат "Свободу Олегу Сенцову", "Свободу в'язням Кремля", плакат "Звільнити кримських ув'язнених" і плакат з переліком 64 українських арештантів, які утримуються у в'язницях за політичними звинуваченнями на території Росії і в окупованому Криму. Ось ці картинки через їх політичний характер не захотіла друкувати друкарня", - розповів співкоординатор Комітету Максим Буткевич.

Представники 24 PRINT на своїй сторінці почали виправдовуватися, що відмовили активістам помилково.

"Наш співробітник відмовив в послугах, пославшись на внутрішнє правило, яке забороняє друкувати матеріали політичного характеру. Для нас очевидно, що в цьому конкретному випадку сталася помилка - цивільний проект поплутаний з політичним", - пояснили вони.

Як писав OBOZREVATEL, 16 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх політичних ув'язнених українців, яких засудили в Росії.