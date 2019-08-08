У Києві біля культового кінотеатру зібрався мітинг: у чому справа

Біля столичного кінотеатру "Київ" 8 серпня зібрався мітинг активістів, які вимагали від нового орендаря Cinema City оприлюднити концепцію розвитку та поновити його роботу.

Кінотеатр із 7 червня перебуває на інвентаризації та закритий для відвідувачів. План його розвитку був затверджений у договорі оренди, проте громадськість Києва досі не могла з ним ознайомитися, пише "Українська правда".

Приблизно 50 учасників акції прийшли висловити підтримку кінотеатру "як вільному громадському простору, де демонструється незалежне авторське кіно".

Мітинг біля кінотеатру "Київ" "Українська правда"

"Ми виступаємо за незалежне авторське кіно, вільний суспільний простір, доступність культури, чесний суд і справедливий конкурс для орендарів знакового кінотеатру, але проти його незаконного захоплення і сумнівного конкурсу від КМДА", – пояснили активісти.

Кінотеатр "Київ" TripAdvisor

Як писав OBOZREVATEL, культовий для мешканців столиці кінотеатр "Київ", в якому проходили відомі міжнародні фестивалі та презентували свої роботи молоді режисери, змінив свого балансоутримувача.

Попередній, на основі укладених зо 20 років тому договорів, сплачував за його оренду до міського бюджету лише 4700 гривень на місяць. Після проведення конкурсу новим орендарем став Cinema City, який буде платити щомісяця понад 2 000 000 грн. Перші орендарі не погодилися з результатами конкурсу і подали позов до суду.

7 червня під будівлею кінотеатру відбулися зіткнення між представниками Муніципальної варти і низкою активістів. Приміщення кінотеатру "Київ" було закрите із самого ранку.

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