У Києві автобус провалився у величезну яму на асфальті

У Києві в районі Деміївської площі мікроавтобус нібито провалився у величезну яму в асфальті. Інформації про постраждалих немає.

Фото з місця події оприлюднили у групі "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі також припустили, що автобус може бути першоквітневим жартом і фотомонтажем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Очевидці також уточнили, що на знімку зображений проспект Лобановського.

Скріншот

"Застряг у текстурах київських доріг", — підписали фото у соцмережі.

Як писав OBOZREVATEL, в цей самий день, 1 квітня, у центрі Києва просто під машиною провалився асфальт. Причиною цього став масштабний прорив труби з гарячою водою. Калюжі окропу утворилися на кількох вулицях.

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