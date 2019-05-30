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"Це просто жах!" У Києві розгорівся скандал з "Укрпоштою"

1.9тЧитати матеріал російською

Киянка Вікторія Стехіна в мережі розповіла про жахливий сервісі на "Укрпошті", через який вона довгий час не могла отримати свою посилку.

Українка в Facebook повідомила, що їй по Києву повинні були вислати посилку, з відділення №147 в №103.

"Укрпошта - це не просто жах, це Жах-жах-жах! На Укрпошті мені прислали смс, я прийшла отримувати - і тут виявилося, що посилку примудрилися оформити вартістю в 100 тисяч гривень замість 100 і вимагають за доставку 1025 грн. На моє запитання , як так могло статися, відповіли: Людський фактор, у нас працювати нікому, очевидно, оформляв стажер - переплутали. Буває. Іідправниця попросила на 147 поштою направити службовий лист з проханням виправити помилку - 103 запевняє, що листи не отримувало, а по телефону на запити не відповідає. "Ми відправимо посилку назад, нехай оформлять як слід, тоді віддам", - повідомили в 103 відділенні. І посилка пішла в 147. Там її переоформили і вислали назад", – згадувала Стехін.

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Однак і через тиждень нічого не сталося. Виявилося, що на 103-му відділенні її отримали, вона пролежала там деякий час, але вже повторно не повідомили про її наявность смскою або повідомленням, а потім знову її відправили в 147 відділення.

"Озвіріла відправниця за допомогою чоловіка - інакше не змогла - забрала нещасну посилку і відправила її мені Новою поштою, де я і отримала в той же день ... Чесно кажучи, навіть не хочеться розбиратися, хто з них гірше - 147 або 103 - все одно один заклад. Загалом, друзі, моя вам порада - якщо дороги вам нерви і час, не користуйтеся ніколи Укрпоштою", – підсумувала киянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні аферисти від імені "Укрпошти" з посиланням на невідомі ресурси почали розсилати фейковий повідомлення про розіграш мобільних телефонів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Укрпошта
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Овчинникова Люба
Овчинникова Люба
Огрoмнoе спacи6о всeм тeм, кто пoказaл мне этoт прекpacный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁du9cc8 Пpoсто пpoйдя пpостой опpоc получила пoчти полyгодовую зaрплату)) Пoльзуйтecь, пока ecть возмoжноcть=)
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