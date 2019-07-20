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"Це не українці, а малороси!" Під Києвом принизили медика ЗСУ

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На Київщині водій маршрутки відмовив у безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, образивши медика Збройних сил України.

Інцидент стався в маршрутці рейсу Біла Церква – Київ, повідомила на своїй сторінці у Facebook Юлія Євдокимова, з якою і конфліктував водій.

Вона розповіла, що в автобус, крім неї, також зайшов чоловік із посвідченням УБД. Водій сказав, що один із них повинен заплатити половину вартості проїзду, а інший – повну суму.

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"Думала промовчати, як завжди проковтнути. Але другий хлопець не змовчав. У результаті:

1. Ми вас возимо з 2014 року, скажіть спасибі.

2. Це міжміська маршрутка, використовуйте ті талони, що вам дають з УБД.

3. Скажіть спасибі, що один із вас платить півціни, а не по повній.

4. Який такий Закон України? Покажіть, не знаємо..." – написала медик.

Вона додала, що, помітивши конфлікт, до транспорту підбіг інший водій, який запропонував дівчині їхати його маршруткою безкоштовно. Однак, він вирушав тільки за півгодини.

Євдокимова попросила чоловіка говорити з нею українською мовою (оскільки той спілкувався російською, а також грубіянив їй).

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"Відповідь була феєричною: а що тобі не подобається, всі такі прям українці стали, тобі паспорт показати? Я в Україні живу довше, ніж ти на світі (хлопцеві на вигляд років 35)", – розповіла медик.

"Сиджу і думаю: і що я цьому водієві такого зробила, ніби на брудершафт із ним не пили, що він відразу тикати почав... А Закон України мені сказали заснути собі в ж... Добре, що другий хлопець не чув, тому що була б бійня", – підсумувала Євдокимова.

Юлія Євдокимова

Юлія Євдокимова

Facebook Yulia Evdokimova

"Це не українці, а малороси", "Такого бидла багато на дорогах", "Потрібно було викликати поліцію!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

"Це не українці, а малороси!" Під Києвом принизили медика ЗСУ

Скріншот

"Це не українці, а малороси!" Під Києвом принизили медика ЗСУ

Скріншот

"Це не українці, а малороси!" Під Києвом принизили медика ЗСУ

Скріншот

Відзначимо, ст. 12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" гарантує учасникам бойових дій безкоштовний проїзд:

  • усіма видами міського пасажирського транспорту;

  • автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

  • залізничним і водним транспортом приміського сполучення;

  • автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Дніпрі побилися пасажир і водій 64-ї маршрутки через пільговика.

У березні водій приміської маршрутки №825 з Києва в Боярку побив пасажира. У потерпілого – забій головного мозку та серйозні переломи.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Збройні сили України водій маршрутки маршрутка скандали
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Точно из 73%.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
И сразу "стучать"в фейсбук. Это обязательно нужно знать всем?
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Livesey David
Livesey David
АТОшникам же по 1000 хрювен в день платят, а они 10 хрювен на проезд зажимают, на халяву пролезть пытаются. ;))
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