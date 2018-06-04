УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

"Це наглядач!" У Києві спалахнув скандал у трамваї

2.4тЧитати новину російською

У Києві контролерка у швидкісному трамваї потрапила у скандал через накладений штраф.

Пасажири звинуватили її в неправомірних діях, розповіла Олена Миколаєнко у групі "Мій Відрадний" у Facebook.

За її словами, на станції "Гната Юри" біля турнікетів чергова запропонувала їм закомпостувати талон вже у вагоні, щоб не затримувати пасажирів.

Новини
З кондиціонером і Wi-Fi: у Києві випробували новий трамвай

"Коли ми зайшли туди, то не зразу побачили компостер, а коли його знайшли, то ця особа-пітбуль не дала нам можливості передати на компостер квиток", ― розповіла очевидиця.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

За її словами, контролер не підпускала їх до компостеру, чим і змусила її подругу заплатити штраф.

"Вона хапала мене руками, не даючи передати цей триклятий талон. Я була згодна на перегляд події на відео і спілкування з поліцією. Подруга відмовилася і заплатила штраф", ― розповіла учасниця події.

Вона вважає, що контролер поводилася по-хамськи і запитала поради, як боротися з подібними випадками.

"Може хтось стикався з такими тітками-наглядачами? Ненавиджу це продовження "совка"! Підкажіть, як зробити правильно, щоб їй хоч трохи довелося відповісти за хамську поведінку. Радість у неї на обличчі була непідробною після штрафу", ― висловилася дівчина.

Інцидент викликав активне обговорення у мережі. Деякі користувачі вважають, що дівчина могла не платити штраф.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Інші коментатори переконані, що інцидент стався з вини дівчат, які порушили правила проїзду в громадському транспорті.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві на зупинці швидкісного трамвая усього лише через пару тижнів після ремонту почала відпадати від стін плитка.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Київпастранс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги