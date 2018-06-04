"Це наглядач!" У Києві спалахнув скандал у трамваї

У Києві контролерка у швидкісному трамваї потрапила у скандал через накладений штраф.

Пасажири звинуватили її в неправомірних діях, розповіла Олена Миколаєнко у групі "Мій Відрадний" у Facebook.

За її словами, на станції "Гната Юри" біля турнікетів чергова запропонувала їм закомпостувати талон вже у вагоні, щоб не затримувати пасажирів.

"Коли ми зайшли туди, то не зразу побачили компостер, а коли його знайшли, то ця особа-пітбуль не дала нам можливості передати на компостер квиток", ― розповіла очевидиця.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

За її словами, контролер не підпускала їх до компостеру, чим і змусила її подругу заплатити штраф.

"Вона хапала мене руками, не даючи передати цей триклятий талон. Я була згодна на перегляд події на відео і спілкування з поліцією. Подруга відмовилася і заплатила штраф", ― розповіла учасниця події.

Вона вважає, що контролер поводилася по-хамськи і запитала поради, як боротися з подібними випадками.

"Може хтось стикався з такими тітками-наглядачами? Ненавиджу це продовження "совка"! Підкажіть, як зробити правильно, щоб їй хоч трохи довелося відповісти за хамську поведінку. Радість у неї на обличчі була непідробною після штрафу", ― висловилася дівчина.

Інцидент викликав активне обговорення у мережі. Деякі користувачі вважають, що дівчина могла не платити штраф.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Інші коментатори переконані, що інцидент стався з вини дівчат, які порушили правила проїзду в громадському транспорті.

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Facebook "Мій Відрадний"

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві на зупинці швидкісного трамвая усього лише через пару тижнів після ремонту почала відпадати від стін плитка.