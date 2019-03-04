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''За що 8 гривень?!'' У Києві розгорівся скандал через розбиту маршрутку

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У Києві 4 березня пасажири поскаржилися на маршрутку, в якій було вибите скло у вікні задніх дверей. Незважаючи на це, перевізник випустив транспорт на маршрут.

Фотографії з салону маршрутки №408 (Київ-Волинський – вул. Булаховського) оприлюднили в спільноті "Борщагівка" у Facebook.

"Ось у такому стані їздять маршрутки. Крім того, що кожного ранку йде забита, то ще й сьогодні з вітерцем. Як помітили, немає дверного скла і водночас потрібно платити 8 гривень. Запитати ось так: "за що ми платимо 8 гривень?'' За тисняву і з вітерцем у березні", – обурився пасажир.

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Маршрутка без скла

Маршрутка без скла

Скріншот

На опублікованих кадрах видно, що скло є тільки в нижній половині дверей, а у верхній залишився лише уламок в лівому кутку.

Маршрутка №408

Маршрутка №408

Скріншот

Маршрутка у Києві

Маршрутка у Києві

Скріншот

У коментарях до посту деякі користувачі не розділили обурення пасажирів, зазначивши, що поїздка в несправному авто – це особистий вибір.

"За проїзд ви платите, за пересування з пункту "А" у пункт "Б", щоб не йти пішки", – прокоментував користувач Андрій Анатолійович.

"Це ж таксі. Хочеш – їдеш, хочеш – ні", – написав інший коментатор.

''За що 8 гривень?!'' У Києві розгорівся скандал через розбиту маршрутку
''За що 8 гривень?!'' У Києві розгорівся скандал через розбиту маршрутку

Як писав OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки №455 (Виноградар – Севастопольська площа) під час поїздки ремонтував автобус за допомогою цегли.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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минин евген
минин евген
странный пассажир, если ему не нравится разбитое стекло, нафига ж он сел в эту маршрутку? не догадался следующей дождаться?
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