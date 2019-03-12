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''Так у нас будують!'' Під Києвом через ураган обвалилася стіна багатоповерхівки

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У Борисполі Київської області після сильного урагану 11 березня обвалилася частина стіни житлового будинку. За словами місцевих жителів, багатоповерхівці понад 30 років.

Її загальній цілісності нічого не загрожує, оскільки тримальні стіни залишилися неушкодженими, повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так у нас у Борисполі будують — добре, хоч нікого не вбило", — прокоментував Годунок.

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Обвал будинку у Борисполі

Обвал будинку у Борисполі

Facebook Ярослав Годунок

Він зазначив, що обвал трапився в будинку на вул. Київський шлях, 87 на технічному верхньому поверсі. Квартири мешканців зруйновані не були, але в будинку вітром майже відірвало панель, яка ризикує будь-якої миті впасти.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 11 березня через ураганний вітер в декількох районах міста з корінням вирвало дерева, погнуло стовпи і зірвало дахи.

Від наслідків негоди постраждали щонайменше двоє осіб і кілька автомобілів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаБориспіль
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