"Стріляти обох!" У мережі розгорівся скандал через напад пса на перехожих у Києві

У соцмережі Facebook розгорілася суперечка через новину про напад собаки бійцівської породи на англійського бульдога і його господарів. Думки користувачів розділилися: деякі вважають, що агресивного стаффордширського тер'єра потрібно було вбити, а деякі - що всьому виною власниця, яка неправильно його виховала.

Так, дискусія почалася під постом в групі dtp.kiev.ua в Facebook. Всього за одну годину запис прокоментувало понад сто осіб. Крім власниці стаффа, яка дозволила своєму псу загризти іншого, гнів коментаторів обрушився і на поліцію, бо вона так і не змогла допомогти.

"А чому патрульні власницю не забрали? А якщо завтра стафф нападати буде на людей? Теж балончик будете застосовувати? Кошмар!" - обурилася Ганна Сидоркина.

Собака-нападник "Інформатор"

"Поліцейські хотіли відігнати собаку? Серйозно? Ще ковбасу б йому запропонували", - підтримали інші коментатори.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

"Ситуація огидна. Напевно, це був не перший напад, жоден собака (яким би "бійцівським" він не був) не нападає і не вбиває з першого ж разу. Напевно, були і скарги місцевих мешканців. Але все це ігнорувалося, і ось результат. Слава Богу, що хоч не діти з бульдогом гуляли", - написала Олександра Макарова.

"Коли поліція займеться регулярної перевіркою правил утримання та вигулу собак в Києві? Це ж не злодіїв шукати, посильне завдання начебто", - прокоментував Сергій Маципа.

"Така поведінка собаки — винятково результат рук його власниці. Вони ж і виховують їх так, а тренують на кішках. Власницю до відповідальності!" - висловила свою думку Олеся Гаріна.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Однак значна кількість коментаторів не погодилося з думкою "пса так виховали".

"Коли ж нарешті люди зрозуміють, що ця порода собак не створена для соціуму! Вони створені для бійцівських клубів, і в крові у них закладено знищити опонента!" - написав один з користувачів.

"І що значить "так виховали"? Чому йоркширських тер'єрів "так" не виховують? Щось я не чула, щоб і пуделі когось розривали", - підтримала таку точку зору Олеся Скользкова.

Facebook dtp.kiev.ua

"Таких собак тільки під довідку про психічний стан в руки віддавати, як зброю", - написала користувачка Алішер.

"Потрібно було стріляти обох. Я дуже люблю собак, а особливо стаффів, але в таких руках - це зброя для вбивства", - різко висловилася Ніна Соколова.

Facebook dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Києві американський стаффордширський тер'єр напав на вулиці біля супермаркету на перехожого і скалічив йому ногу. За словами потерпілого, пес вигулювався без намордника і повідка.