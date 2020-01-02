Справжній смітник: фото Києва після ярмарку вразили мережу

У Дарницькому районі Києва зняли на фото величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку.
Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу. Відповідні кадри розмістив на своїй сторінці в Facebook киянин Олексій Кот (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Ось таке залишається після так званого сезонного ярмарку, що на перетині вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна", – написав чоловік.
Сміття на вулицях Києва після ярмарку
Олексій Кот
Користувачі мережі почали люто коментувати ситуацію.
"Стихійна торгівля з землі! Антисанітарія повна! Який ярмарок?", "Жесть цілковита. Скільки можна вже перетворювати наш район на смітник?", "А це з Новим роком нас, жителі вулиці Чубинського!" – відзначили вони.
У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку
Олексій Кот
Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу
Олексій Кот
У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку
Олексій Кот
Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу
Олексій Кот
У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку
Олексій Кот
Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу
Олексій Кот
У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку
Олексій Кот
Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу
Олексій Кот
Коментарі користувачів про сміття в Києві
Скріншот
Коментарі користувачів про сміття в Києві
Скріншот
Коментарі користувачів про сміття в Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття просто на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки. Примітно, що саме там знаходиться відома в місті барахолка.
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