Справжній смітник: фото Києва після ярмарку вразили мережу

У Дарницькому районі Києва зняли на фото величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку.

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу. Відповідні кадри розмістив на своїй сторінці в Facebook киянин Олексій Кот (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось таке залишається після так званого сезонного ярмарку, що на перетині вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна", – написав чоловік.

Сміття на вулицях Києва після ярмарку Олексій Кот

Користувачі мережі почали люто коментувати ситуацію.

"Стихійна торгівля з землі! Антисанітарія повна! Який ярмарок?", "Жесть цілковита. Скільки можна вже перетворювати наш район на смітник?", "А це з Новим роком нас, жителі вулиці Чубинського!" – відзначили вони.

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу Олексій Кот

Коментарі користувачів про сміття в Києві Скріншот

Коментарі користувачів про сміття в Києві Скріншот

Коментарі користувачів про сміття в Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття просто на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки. Примітно, що саме там знаходиться відома в місті барахолка.

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