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2 січня • оновлено в 10:27
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Справжній смітник: фото Києва після ярмарку вразили мережу

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У Дарницькому районі Києва зняли на фото величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку.

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу. Відповідні кадри розмістив на своїй сторінці в Facebook киянин Олексій Кот (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось таке залишається після так званого сезонного ярмарку, що на перетині вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна", – написав чоловік.

Сміття на вулицях Києва після ярмарку

Сміття на вулицях Києва після ярмарку

Олексій Кот

Користувачі мережі почали люто коментувати ситуацію.

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"Стихійна торгівля з землі! Антисанітарія повна! Який ярмарок?", "Жесть цілковита. Скільки можна вже перетворювати наш район на смітник?", "А це з Новим роком нас, жителі вулиці Чубинського!" – відзначили вони.

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Олексій Кот

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

У Дарницькому районі Києва утворилися величезні купи сміття просто посеред вулиць після передноворічного ярмарку

Олексій Кот

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Неприємну картину жителі могли спостерігати навпроти залізничного вокзалу

Олексій Кот

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Скріншот

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Скріншот

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Коментарі користувачів про сміття в Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися моторошні фото звалищ зі сміття просто на вулицях одного з історичних районів Києва – Куренівки. Примітно, що саме там знаходиться відома в місті барахолка.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Привычки х.о.х.л.о.б.ы.д.л.а видны без микроскопа.... Эвропа... Кружевные трусики и ЕС)))
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Handus Sergei
Handus Sergei
Граффити в столице?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Покажите лучше фоточки мусора в Крыму. Как он там без Украины погибает.
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