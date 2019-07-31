"Скоро лава піде!" У Києві автобус перевозив пасажирів із дірою в підлозі

У Києві помітили маршрутний автобус із серйозною поломкою, який при цьому продовжував возити пасажирів.

Від підлоги під сидінням був майже відірваний великий шматок покриття. Відповідне відео було опубліковане у групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нормальний такий комфортабельний маршрутний автобус від "Київпастранс", який курсує за маршрутом 78. Ще трохи і звідти, напевно, лава піде", – підписали запис в соцмережі.

Автобус Скріншот "Київ Оперативний"

Автобус Скріншот "Київ Оперативний"

Автобус №78 їздить від м. "Васильківська" до вул. Смілянська. Вартість проїзду в ньому, як і в інших комунальних видах транспорту, складає 8 гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві під час дощу 30 липня пасажири 42-автобуса їхали з парасолькою через нібито протікання вікон і даху. На знімку видно, що від води довелося ховатися як мінімум двом пасажирам.

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