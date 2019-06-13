Швидка не приїхала: в Києві пацієнтка померла в черзі до лікаря

У Києві жінка померла в черзі до лікаря в поліклініці. До цього швидка допомога відмовилася виїжджати до неї додому, через що жінка й поїхала в медустанову.

Надзвичайна подія трапилася у Консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району, пише "Інформатор". За словами родичів загиблої, жінка відчула себе зле і спробувала викликати медиків додому, однак ті їй відмовили.

Після приїзду в клініку вона зайняла чергу до лікаря, але її стан погіршився і вона померла. Натомість медики накрили її простирадлом й так і залишили сидіти на лавці, поруч із якою були інші пацієнти.

У Києві жінка померла в лікарні "Інформатор"

Точна причина смерті стане відома після розтину. Сім'я жінки зазначила, що серйозних проблем зі здоров'ям вона не мала.

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Як писав OBOZREVATEL, в Києві періодично виникають гучні скандали через халатність лікарів. Наприклад, у травні лікарі Дитячої клінічної лікарні №7 у Печерському районі Києва відмовилися надати медичну допомогу дитині, яку кліщ вкусив у ногу.

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