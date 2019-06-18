Просто на скло: в Києві на новий пішохідний міст заїхав черговий порушник

У Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту помітили ще одного водія-порушника. Цього разу на шляхопровід заїхав байкер.

Він цілеспрямовано поставив свій мотоцикл на скляну частину мосту. Фото оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Єдиний вид транспорту, якому дозволено в'їжджати на міст – це велосипеди, однак після відкриття мосту були помічені вже декілька порушників, які виявили бажання на ньому проїхатися.

Мотоцикліст на пішохідному мосту Facebook Київ Оперативний

17 червня на нього виїхав позашляховик, а пасажирки водія навіть фільмували це порушення для соцмереж. Поліції вдалося встановити особу автомобіліста за лічені години.

Як писав OBOZREVATEL, 26 травня в Києві невідомі серйозно пошкодили скло на новому мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

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