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Просто на скло: в Києві на новий пішохідний міст заїхав черговий порушник

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У Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту помітили ще одного водія-порушника. Цього разу на шляхопровід заїхав байкер.

Він цілеспрямовано поставив свій мотоцикл на скляну частину мосту. Фото оприлюднили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Єдиний вид транспорту, якому дозволено в'їжджати на міст – це велосипеди, однак після відкриття мосту були помічені вже декілька порушників, які виявили бажання на ньому проїхатися.

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Мотоцикліст на пішохідному мосту

Мотоцикліст на пішохідному мосту

Facebook Київ Оперативний

17 червня на нього виїхав позашляховик, а пасажирки водія навіть фільмували це порушення для соцмереж. Поліції вдалося встановити особу автомобіліста за лічені години.

Просто на скло: в Києві на новий пішохідний міст заїхав черговий порушник

Як писав OBOZREVATEL, 26 травня в Києві невідомі серйозно пошкодили скло на новому мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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