''Треба все зносити!'' Названо головні причини поломок експреса ''Київ-Бориспіль''

Причиною частих поломок довгоочікуваного експреса "Київ-Бориспіль" є серйозні помилки при проектуванні проекту і закупівлі транспорту.

Всі вагони вже раніше використовувалися і мають пробіг понад мільйон кілометрів. Водночас капітального ремонту перед запуском рейкобуса ніхто не проводив, пояснив в ефірі Newsone екс-начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ламаються вони тому, що у них пробіги по 1 200 000-1 300 000 км. А до капітального ремонту повинно бути не більше мільйона або 10 років експлуатації. Їх перефарбували, а замість ремонту на заводі зняли двигуни і відвезли до якого дядька", ‒ заявив Кривопішин

Крім цього, на думку Кривопішина, істотний недолік полягає в довжині платформ, призначених для експреса.

"Той, хто будував, хто ініціював, повинен нести персональну відповідальність. Все потрібно переробляти. У Борисполі зробили платформу на 100 метрів, хоча потрібно 250. Потрібно зносити все і будувати нову", ‒ припустив екс-глава Південно-Західної залізниці.

Експрес Київ-Бориспіль АіФ

На його думку, для економічної вигоди цього проекту, необхідно використовувати десятивагонні поїзди на електротязі, які будуть здатні перевозити більшу кількість пасажирів.

Як писав OBOZREVATEL, 29 грудня рейкобус до Борисполя зламався в четвертий раз за місяць. Пасажири майже годину стояли на Дарницькому вокзалі в очікуванні наступного рейсу.

Старт роботи експреса відбувся 30 листопада. Підготовчі роботи до проекту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще в березні. Уже через місяць почалися будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

Вартість проекту склала 480 млн гривень. Очікується, що він окупиться трохи більше ніж за десять років. Спочатку чиновники говорили, що квиток буде коштувати близько 120 гривень, але в результаті ціну вдалося знизити на 40 гривень.