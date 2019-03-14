Поставили на коліна: в Києві дівчата-підлітки жорстоко побили школярку, мережа в гніві

У мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі Києва № 294.

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". "Закон про булінг працює, але це ніяк не стримує "молодь", — прокоментували ролик автори посту (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

На кадрах знято, як дівчинка стає на коліна перед натовпом однолітків і каже: "Будь ласка". Після цього інша школярка накидається на неї і валить на землю.

Бійка неповнолітніх Скрін відео

"Може, треба робити виправні таборі суворого режиму для такої молоді", "Дівчата більш жорстокі, ніж хлопці", "На екскурсію у зону їх — там вся сміливість випарується", — пишуть користувачі мережі.

Сравми потерпілої Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області до адміністративної відповідальності притягнули маму 9-річного школяра, який знущався над своїми однокласниками.

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