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Понад мільйон жителів можуть залишитися без води: Києву загрожує катастрофа

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У Києві на місці скандального будівництва поряд із Деснянською водопровідною станцією вже пошкодили силовий кабель і кабель зв'язку.

Будівельники заявили, що полагодили їх за свій рахунок, але зупиняти роботи не збираються, кажуть у репортажі ТСН (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

Забудовник поставив паркан просто над водогоном, хоча законодавчо дозволена мінімальна відстань – 50 метрів.

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"Це зона суворого санітарного режиму, де заборонена вся господарська діяльність, перебування сторонніх осіб", – повідомив керівник Деснянської водопровідної станції Валерій Оленченко.

Паркан для будівництва

Паркан для будівництва

Скріншот

У полі, де на глибині всього 1,5 метра розташовані труби з водою, почали будувати гаражний кооператив. За словами керівниці інформаційного центру КП "Київводоканал" Вікторії Яковлєвої, гаражі та будь-які інші споруди в разі аварії зроблять ремонт водовідводів неможливим.

Паркан для будівництва

Паркан для будівництва

Скріншот

Від цієї станції залежить наявність води у 65% киян, які мешкають у центрі міста, на півдні правого і всього лівого берега. За приблизними оцінками, це більше 1 мільйона жителів.

Як писав OBOZREVATEL, 23 липня стало відомо, що поряд із Деснянською станцією почали будівництво. Спочатку його прийняли за новий ЖК, але пізніше з'ясувалося, що це – гаражний кооператив.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А ты нацист что ожидал, когда плевал в колодец?!)))
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