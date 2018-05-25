"Покиньте приміщення": в кафе Києва вигнали дівчину з ДЦП

У Києві офіціант Stories cafe попросив вийти із закладу дівчину з ДЦП.

Людмила Глушко має гіперкінетичну форму дитячого церебрального паралічу. За своє життя дівчина вперше зіткнулася з таким відвертим хамством в закладі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Все буває вперше. Навіть коли офіціант виганяє тебе з Stories cafe на вул. Костянтинівська, тобто, просто "просить залишити приміщення". Зовні милий і затишний, атмосферний заклад в центрі Подолу виявився прогнилим всередині", - поділилася дівчина.

Як розповіла Людмила Глушко в коментарі "Радіо Свобода", коли вона зайшла в заклад, на неї дуже пильно почав дивитися один з офіціантів.

"Він на мене так подивився, начебто запитував поглядом, що я тут забула. Потім він підійшов і запитав: "Ви не могли б залишити приміщення?". Я на мить знітилися, не могла повірити, а потім просто не стрималася і сказала: Так ви - хам!".

У коментарях до посту дівчата зі сторінки оскандаленого закладу заявили, що в разі провини співробітника вони готові розірвати з ним договір. Однак через два дні після інциденту на сторінці кафе з'явився пост з вибаченнями і заявою, що "з співробітниками була проведена роз'яснювальна робота".

"В результаті розслідування ми провели зі співробітниками закладу роз'яснювальну роботу з приводу комунікацій з усіма гостями, незалежно від їх соціального статусу і наявності фізичних особливостей", - написали на сторінці Stories cafe.

Користувачі в коментарях до цього посту відзначили, що адміністрація сторінки попередньо "почистила" негативні коментарі та відгуки і закрила можливість ставити оцінку в Facebook.

Facebook Stories cafe

Facebook Stories cafe

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