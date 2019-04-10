Погрожувала і ганьбила перед дітьми: в дитсадку Києва розгорівся скандал через виховательку

В одному з дитячих садків Києва розгорівся конфлікт між вихователькою і мамою вихованця. Педагог нібито відмовилася пускати дитину без шапки і змінної майки.

Також вона погрожувала дитині і самовільно одягала на неї чужі хусточки, написала в групі "Батьки SOS" в Facebook мама вихованця, Марія.

"Погрожує дитині, що не вийде в наступну прогулянку разом з усіма дітьми, а без майки вона його не покладе спати. Востаннє без його дозволу натягнула на нього хустку, що призвело до ганьби перед іншими дітьми", – поскаржилася жінка.

За її словами, вихователька не говорила їй ні про шапку, ні про майку, а відразу почала погрожувати дитині.

"Коли в обідню пору він не може заснути, постійно погрожує, що він не встане з ліжка, поки мама не прийде забирати. І двічі було таке, що довше залишали лежати", – поскаржилася мама.

Ілюстрація dengi.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Києві вихователі дитячого садка відмовилися впускати дитину в групу через заборгованість за харчування в розмірі 19 гривень.

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