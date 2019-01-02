''Пивний путч крокує'': у Києві забили на сполох через ''навалу'' алкомаркетів

У Києві впродовж декількох останніх років значно збільшилася кількість маркетів, де продають винятково алкогольні напої. Акції й низькі ціни не тільки привертають покупців, але й ризикують створити сплеск алкоголізму.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав письменник і редактор Михайло Дзюба. За його словами, в основному покупцями у магазинах із "міцними" напоями є чоловіки 25-30 років, тобто найбільш платоспроможна категорія населення.

"Пивний путч", що переможно крокує по Києву "Морем пива", "LITRA" і ще щонайменше п'ятьма брендами, стали доповнювати алкомаркети. Основна частина покупців — молоді чоловіки. З мого досвіду, найбільше купують перед вихідними, для компанії. Можуть і п'ять, і шість літрів купити. На скільки осіб — не скажу, вони ж не звітують", — розповіла продавчиня одного з пивних маркетів Світлана.

Як зазначив автор блогу, різноманітність торгових точок і їхня надмірна доступність у результаті можуть призвести до тотального захоплення алкоголем. Якщо у великих мережевих магазинах і супермаркетах ціна на алкоголь є приблизно однаковою, то у невеликих "наливайках" намагаються влаштовувати всілякі знижки.

Алкомаркет у Києві

"Виникає запитання, яке найкраще озвучити через досвід мого друга, котрий декілька років тому іммігрував в Ізраїль. І саме через скочування в алкоголізм. За його словами, доступність алкоголю, а, головне, стимуляція до його придбання (акції, яскрава красива реклама, цінова політика) практично не залишали йому шансу повернутися додому з роботи без пляшки", — підсумував Михайло Дзюба.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році в Україні значно зросли ціни на алкоголь. Найсильніше збільшилася мінімальна вартість вина (на 13,5%).

Крім легальних напоїв, подорожчала і сурогатна продукція, яка продається "з-під поли".