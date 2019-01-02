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''Пивний путч крокує'': у Києві забили на сполох через ''навалу'' алкомаркетів

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У Києві впродовж декількох останніх років значно збільшилася кількість маркетів, де продають винятково алкогольні напої. Акції й низькі ціни не тільки привертають покупців, але й ризикують створити сплеск алкоголізму.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав письменник і редактор Михайло Дзюба. За його словами, в основному покупцями у магазинах із "міцними" напоями є чоловіки 25-30 років, тобто найбільш платоспроможна категорія населення.

"Пивний путч", що переможно крокує по Києву "Морем пива", "LITRA" і ще щонайменше п'ятьма брендами, стали доповнювати алкомаркети. Основна частина покупців — молоді чоловіки. З мого досвіду, найбільше купують перед вихідними, для компанії. Можуть і п'ять, і шість літрів купити. На скільки осіб — не скажу, вони ж не звітують", — розповіла продавчиня одного з пивних маркетів Світлана.

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Як зазначив автор блогу, різноманітність торгових точок і їхня надмірна доступність у результаті можуть призвести до тотального захоплення алкоголем. Якщо у великих мережевих магазинах і супермаркетах ціна на алкоголь є приблизно однаковою, то у невеликих "наливайках" намагаються влаштовувати всілякі знижки.

Алкомаркет у Києві

Алкомаркет у Києві

"Виникає запитання, яке найкраще озвучити через досвід мого друга, котрий декілька років тому іммігрував в Ізраїль. І саме через скочування в алкоголізм. За його словами, доступність алкоголю, а, головне, стимуляція до його придбання (акції, яскрава красива реклама, цінова політика) практично не залишали йому шансу повернутися додому з роботи без пляшки", — підсумував Михайло Дзюба.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році в Україні значно зросли ціни на алкоголь. Найсильніше збільшилася мінімальна вартість вина (на 13,5%).

Крім легальних напоїв, подорожчала і сурогатна продукція, яка продається "з-під поли".

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ачо ахлам астайоца. Толька бухать.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ivanov Valeriy, шо ни Иван - то дурак! Да, кац - ты тому яркое свидетельство! Такая позорная хвамилия у тебя, ублюдок.
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
"...не оставляли ему шанса вернуться домой с работы без бутылки" - бред. Я последние 11 лет прихожу без бутылки с работы и откуда угодно. И совсем не обязательно для этого иммигрировал в Израиль.
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