Під Києвом із виборчої дільниці загадково зник поліцейський

На Київщині в селі Германівка з виборчої дільниці за день до парламентських виборів зник поліцейський.

Знайти його вдалося на автозаправці в оточенні бригади медиків – у чоловіка був передінфарктний стан, викликаний, попередньо, вживанням наркотичних речовин, пише "Інформатор".

"Увечері 20 липня патрульний повинен був охороняти порядок на виборчій дільниці в селі Германівка. Однак прибула на місце перевірка його не виявила. Пізніше з'ясувалося, що він перебуває на заправці в місті Обухів. На його автомобілі виявили сліди пошкоджень, а в салоні знайшли табельну зброю", – уточнили в ЗМІ.

Поліцейського під наркотиками знайшли в Обухові "Інформатор"

Поліцейського госпіталізували, встановлюються деталі події.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний поліцейський охорони побився із патрульним поліцейським і наніс йому декілька ножових поранень.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!