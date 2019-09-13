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13 вересня • оновлено в 13:50
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"Ну, вибачте": у Києві частина мосту обвалилася просто на авто. Фото

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В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина мосту вулиці Лугової обвалилася просто на автомобіль.

НП трапилася у четвер, 12 вересня, написала водійка постраждалого авто Наталя Подобрєєва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (12 вересня. – Ред.) о 16:42 в Києві на вулиці Богатирській під мостом вулиці Лугової (у бік Вишгорода) на мій автомобіль впала частина мосту!" – повідомила жінка.

У Києві частина мосту обвалилася на авто

У Києві частина мосту обвалилася на авто

За її словами, такий інцидент завдав їй матеріальної та моральної шкоди.

"З матеріальною – все зрозуміло, скло автомобіля коштує чимало і підлягає заміні. Моральна – це той жах, який я відчула, коли тобі щось із сильним глухим ударом звалюється на голову, і ти розумієш, що, якби не броньована плівка, якою обклеєно скло якраз на такі випадки (один із мільйона), то ушкодження були б на обличчі, руках, очах... Від лобового вікна, яке вщент розлетілося..." – зазначила Подобрєєва.

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Жінка додала, що на місце одразу викликали швидку медичну допомогу та працівників "Київавтодормосту".

"Як думаєте, що мені сказало креівництво "Київавтодору" в цьому районі? "Ну, вибачте", – підкреслила жінка.

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина мосту вулиці Лугової обвалилася просто на автомобіль

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина мосту вулиці Лугової обвалилася просто на автомобіль

Facebook Наталі Подобрєєвої

НП трапилася у четвер, 12 вересня

НП трапилася у четвер, 12 вересня

Facebook Наталі Подобрєєвої

Водійка сказала, що інцидент завдав їй матеріальної та моральної шкоди

Водійка сказала, що інцидент завдав їй матеріальної та моральної шкоди

Facebook Наталі Подобрєєвої

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина мосту вулиці Лугової обвалилася просто на автомобіль

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, частина мосту вулиці Лугової обвалилася просто на автомобіль

Facebook Наталі Подобрєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня обвалилася частина Пішохідного мосту, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Уламки конструкції впали під опору.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Срочно переименовать мост в Крымский! Тогда новость будет выглядеть переможной!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А свидомые всё мечтают, чтобы Керченский мост разрушился. Не зла надо соседу желать, а добра - желания имеют свойство отражаться.
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