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21 жовтня • оновлено в 11:26
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Небезпечно ходити без маски: в Києві зашкалив рівень забруднення повітря

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У деяких районах Києва 21 жовтня зашкалив рівень шкідливих речовин у повітрі. Найгірша ситуація встановилася на лівому березі.

На Позняках, згідно з інформацією Telegram-бота "Індекс якості повітря у Києві", за станом на 11 ранку, забруднення встановилося на рівні 577 при нормі до 50.

"На вулиці небезпечно без захисної маски", – уточнили аналітики бота.

Також без маски порадили не ходити на Оболоні, де шкідливі речовини в повітрі оцінили на 153.

На Воскресенці індекс забруднень дорівнює 128 – жителів закликали не гуляти без необхідності. Аналогічну пораду дали і мешканцям Святошино, де цей показник досяг 127.

На Руснівці шкідливі речовини в повітрі дотягнули до 73, що може нашкодити особам із респіраторними захворюваннями.

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На Лук'янівці, згідно з даними бота, індекс склав 92, на Подолі – 61, на Борщагівці 60, на Солом'янці – 78, що теж небезпечно для хворих на респіраторні інфекції людей.

Майже ідеальний індекс якості повітря на Голосієво – там рівень забруднень встановився на позначці в 11. У цьому районі можна гуляти і займатися спортом на відкритому просторі без ризику для здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, 21 жовтня в столиці спостерігався сильний туман, видимість на дорогах становила всього 200 - 500 метрів. Всіх водіїв і пішоходів закликали бути особливо обережними.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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