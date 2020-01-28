"Нам шкода": у Києві Aroma Kava потрапила в гучний скандал із ветераном АТО

У Києві кав'ярня мережі Aroma Kava втрапила у скандал. Персонал закладу на вулиці Петра Сагайдачного звинуватили у тому, що він спершу виганяв ветерана АТО, який не придбав нічого та просто сидів у приміщені, а потім – відібрав у цього чоловіка каву, яку йому купила інша відвідувачка.

Про резонансний інцидент написала очевидиця Валерія Крохмальна на своїй сторінці у Facebook, а пізніше у мережі з'явилася і реакція представників кав'ярні. Так, жінка розповіла, що прийшла до закладу, аби випити чаю.

"Офіціант та прибиральниця вимагали старшого чоловіка покинути заклад, бо він нічого не замовив і начебто не мав права перебувати в закладі. Одразу скажу, що чоловік хоч одягнутий був бідно, але пристойно, не лаявся, не порушував громадського порядку. Я, щоб узаконити перебування чоловіка в кав'ярні, купила йому кави. В процесі вислухала від персоналу, що негідно жінці купувати каву "такому" чоловіку і ще купу неприємних речей", – написала Крохмальна.

У Києві Aroma Kava потрапила у скандал із ветераном АТО. Ілюстрація

Очевидиця додала, що після цього познайомилась ближче із відвідувачем кав'ярні. Чоловік намагався віддячити за каву книжками, які були в його сумці. Виявилося, що він – ветеран АТО, лікар за освітою, а також, за словами жінки, інтелігентна людина, яка опинилася без коштів та зайшла у заклад погрітися.

"Як тільки я пішла, персонал відібрав у чоловіка каву, мотивуючи це тим, що не він її оплатив. А ще сказали, що якщо він відіп'є з чашки, то викличуть поліцію і заявлять, що чоловік її вкрав", – підсумувала Крохмальна.

OBOZREVATEL звернувся до представників Aroma Kava за коментарем, але ті близько двох діб не надавали журналістам відповідь. Водночас на сторінці закладу у Facebook під одним із дописів користувачі також просили відреагувати на ситуацію.

Так, у коментарях адміністратор визнав, що інцидент справді трапився, написавши "ми вирішимо це питання, нам дуже шкода, що трапилося таке непорозуміння", втім, детально нічого не повідомив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській, 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав’ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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