На залізничній станції Києва на сьомому році війни побачили цистерну "Роснафти". Фото

На залізничній станції Києва на сьомому році війни побачили цистерну "Роснафти". Facebook/Ігор Швайка

У мережі показали на фото цистерну "Роснафти" на залізничній станції "Дарниця" у Києві на сьомому році війни з підконтрольними РФ збройними формуваннями на Донбасі.

Знімок опублікував народний депутат України 7 скликання, колишній міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка на своїй сторінці у Facebook.

"Вже сьомий рік війни. Війни, яку принесли в нашу країну московити. Київ, станція Дарниця. Цистерна "Роснафти". Я би зрозумів її перебування як трофея, здобутого нашими партизанами", – йдеться у дописі.

За словами політика, гірше він бачив лише у Харківській області.

"Коли між вагонами з військовими і платформами з військовою технікою мирно рухаються кількадесят вагонів "РЖД" (Российские железные дороги. – Ред.)", – відзначив він.

Допис у мережі Скріншот

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