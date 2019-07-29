На пляжах Києва виявили небезпечну інфекцію: де не слід купатися

На кількох пляжах Києва виявили кишкову паличку та високу концентрацію водоростей. Фахівці порадили не купатись у цих водоймах, адже вони не відповідають санітарним нормам.
Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби в Києві, яке провело відповідні дослідження з 8 по 12 липня, йдеться на сайті відомства.
Пляж
На яких пляжах Києва не варто купатися:
"Венеція",
"Веселка",
"Дитячий",
"Золотий",
"Молодіжний",
"Передмістна Слобідка",
"Райдуга",
"Тельбін",
"Центральний",
"Троєщина",
"Чорторий",
"Галерний",
"Вербний",
"Пуща-Водиця".
Також у кількох питних пляжних фонтанчиках міста виявили небезпечні речовини. Тому вода там не придатна для споживання, а також не відповідає санітарним нормам.
Де не можна пити воду:
"Тельбін" та "Центральний" (фонтанчики №№1,2,4),
"Венеція" (фонтанчик №2),
"Дитячий",
"Веселка" та "Молодіжний" (фонтанчики №№1,3).
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