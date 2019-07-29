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На пляжах Києва виявили небезпечну інфекцію: де не слід купатися

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На кількох пляжах Києва виявили кишкову паличку та високу концентрацію водоростей. Фахівці порадили не купатись у цих водоймах, адже вони не відповідають санітарним нормам.

Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби в Києві, яке провело відповідні дослідження з 8 по 12 липня, йдеться на сайті відомства.

Пляж

Пляж

На яких пляжах Києва не варто купатися:

  • "Венеція",

  • "Веселка",

  • "Дитячий",

  • "Золотий",

  • "Молодіжний",

  • "Передмістна Слобідка",

  • "Райдуга",

  • "Тельбін",

  • "Центральний",

  • "Троєщина",

  • "Чорторий",

  • "Галерний",

  • "Вербний",

  • "Пуща-Водиця".

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Також у кількох питних пляжних фонтанчиках міста виявили небезпечні речовини. Тому вода там не придатна для споживання, а також не відповідає санітарним нормам.

Де не можна пити воду:

  • "Тельбін" та "Центральний" (фонтанчики №№1,2,4),

  • "Венеція" (фонтанчик №2),

  • "Дитячий",

  • "Веселка" та "Молодіжний" (фонтанчики №№1,3).

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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