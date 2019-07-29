На пляжах Києва виявили небезпечну інфекцію: де не слід купатися

На кількох пляжах Києва виявили кишкову паличку та високу концентрацію водоростей. Фахівці порадили не купатись у цих водоймах, адже вони не відповідають санітарним нормам.

Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби в Києві, яке провело відповідні дослідження з 8 по 12 липня, йдеться на сайті відомства.

Пляж

На яких пляжах Києва не варто купатися:

"Венеція",

"Веселка",

"Дитячий",

"Золотий",

"Молодіжний",

"Передмістна Слобідка",

"Райдуга",

"Тельбін",

"Центральний",

"Троєщина",

"Чорторий",

"Галерний",

"Вербний",

"Пуща-Водиця".

Також у кількох питних пляжних фонтанчиках міста виявили небезпечні речовини. Тому вода там не придатна для споживання, а також не відповідає санітарним нормам.

Де не можна пити воду:

"Тельбін" та "Центральний" (фонтанчики №№1,2,4),

"Венеція" (фонтанчик №2),

"Дитячий",

"Веселка" та "Молодіжний" (фонтанчики №№1,3).

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