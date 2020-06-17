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На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Книга скарг
1,3 т.
Водій нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

Водій нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

У місті Біла Церква на Київщині водій маршрутки відмовив у пільговому проїзді та нагрубіянив доньці загиблого Героя війни на Донбасі Івана Войтенка.

Про конфлікт повідомила сама Аліна Войтенко на особистій сторінці у Facebook. Дівчина наголосила, що водій не просто спілкувався у хамській манері, але й висловлював образливі речі на адресу України.

Загиблий Іван Войтенко

Загиблий Іван Войтенко

"Їхала в міському транспортному засобі №14. Показала пільгове посвідчення на проїзд, водій знахабніло почав кричати: "Де таке написано, що я маю тебе возити?". Після наголошення на законах нашої держави, ця недолюдина відповіла: "Яка держава? Де ти бачила державу? Її вже 30 років як немає!" – розповідає донька загиблого захисника.

"Ось вам повага до сімей загиблих учасників АТО та ООС, до нашої славетної 72-ї ОМБр, хлопці з якої щодня, ризикуючи своїм життям, захищають нас", – обурилася Войтенко, додавши, що ніхто із пасажирів у маршрутці не заступився за неї.

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

У коментарях під дописом українці підтримали її та висловили свою незгоду із позицією горе-водія, який не шанує подвигів Героїв.

"Треба скаржитися в міську раду та в їхній автопарк", "Виродки", "На жаль, правда в тому, що таке створіння не розуміє, що люди жертвують своїми життями заради їхнього спокійного існування. Дивуюся такій поведінці водіїв, наче він облізе на ті 5 грн", – висловлюють своє невдоволення люди.

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

"Я все-таки сподіваюся, що є в місті справжні чоловіки, які не на словах, а на ділі навчать поважати родини загиблих Героїв", "От мерзота! Життя – бумеранг, йому все повернеться", "Без слів... Упирі", – підтримують дівчину патріоти.

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

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