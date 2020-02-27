У місті Бровари Київської області люди забили на сполох через нестачу медичних масок у період, коли всім світом поширюється небезпечний коронавірус COVID-19. У мережі користувач розповів, що не зміг їх знайти у жодній аптеці.

Так, відповідний допис Володимир Стасюк опублікував на сторінці "Мої Бровари" у Facebook. Він був стурбований тим, де можна придбати цей захисний засіб.

"Хтось знає, де можна на даний момент купити медичну маску? Тому що у всіх аптеках я бачу напис, що масок немає", – написав чоловік.

На Київщині влаштували паніку через нестачу масок і "атакують" магазини. Ілюстрація

У коментарях під дописом користувачі дали свої поради, назвали місця, де все ж таки можна придбати цей захисний засіб, а також пожартували на цю тему.

"Пошити з марлі. Вона ще й багаторазовою буде", "От мeні цікаво, дe вони дівають маски? Штучний дeфіцит роблять чи що?", "Відкрию секрет. Такі маски не захищають здорових. Маски потрібні хворим, щоб менше поширювався вірус", "А користі з тієї маски? Вона вас не врятує від жодного вірусу, а той, хто маски продає, напевно, вже в списку найбагатших людей світу Forbes", "В інтернет-магазинах вистачає", "Простіше самому зробити", "Щільноприлягаючий респіратор, але в ньому важко дихати. І очі треба обов'язково захищати..." – написали вони.

Допис у мережі про нестачу масок у Броварах Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через коронавірус COVID-19, який поступово поширюється в усьому світі, люди почали масово розкуповувати санітарні маски. Дехто навіть брав по 200 штук одразу.

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