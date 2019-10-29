"Миша без цінника!" Під Києвом відомий супермаркет потрапив у скандал

У місті Бровари Київської області супермаркет мережі "Сільпо" втрапив у гучний скандал. Магазин звинуватили в тому, що його полицями бігала миша.

Про ситуацію повідомив місцевий мешканець Олександр Іщенко на сторінці "Мої Бровари" у Facebook. Він опублікував відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Бровари, "Сільпо", – коротко написав чоловік.

На ролику видно, як гризун бігав просто по упаковках із м’ясом та не тікав від людей.

Під Києвом відомий супермаркет потрапив у скандал Скріншот

Допис почали активно й із сарказмом коментувати користувачі.

"Та це ж зйомки "Рататуй" (Мультфільм. – Ред.), друга частина", "Миша без цінника. Непорядок", "Треба завести молодого й здорового кота", "То місцевий хвостатий дегустатор", "Якщо мишка жива, можна брати. Хімії в тих продуктах мало", – написали вони.

На ситуацію відреагувала й пресслужба мережі супермаркетів "Сільпо".

"Нам щиро шкода, що вам довелося зіткнутися з такою ситуацією, подібне абсолютно неприпустиме і не є нормою для нашої мережі. У магазинах регулярно проводяться планові й позапланові дезінсекції", – йдеться у коментарі.

Також зазначається, що до закладу направили відповідну інформацію, а також там буде вжито "необхідних заходів".

Коментарі користувачів Скірншот

Коментарі користувачів Скірншот

Коментарі користувачів Скірншот

Коментарі користувачів Скірншот

Коментарі користувачів Скірншот

Реакція пресслужби "Сільпо" Скірншот

Допис у мережі Скірншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів мережі "Фуршет" у Києві, на вулиці Райдужній, 15, відвідувачі помітили величезних щурів, які бігали між полицями з продуктами.

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