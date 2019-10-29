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29 жовтня • оновлено в 14:08
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"Миша без цінника!" Під Києвом відомий супермаркет потрапив у скандал

1.7т Читати матеріал російською

У місті Бровари Київської області супермаркет мережі "Сільпо" втрапив у гучний скандал. Магазин звинуватили в тому, що його полицями бігала миша.

Про ситуацію повідомив місцевий мешканець Олександр Іщенко на сторінці "Мої Бровари" у Facebook. Він опублікував відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Бровари, "Сільпо", – коротко написав чоловік.

На ролику видно, як гризун бігав просто по упаковках із м’ясом та не тікав від людей.

Під Києвом відомий супермаркет потрапив у скандал

Під Києвом відомий супермаркет потрапив у скандал

Скріншот

Допис почали активно й із сарказмом коментувати користувачі.

"Та це ж зйомки "Рататуй" (Мультфільм. – Ред.), друга частина", "Миша без цінника. Непорядок", "Треба завести молодого й здорового кота", "То місцевий хвостатий дегустатор", "Якщо мишка жива, можна брати. Хімії в тих продуктах мало", – написали вони.

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На ситуацію відреагувала й пресслужба мережі супермаркетів "Сільпо".

"Нам щиро шкода, що вам довелося зіткнутися з такою ситуацією, подібне абсолютно неприпустиме і не є нормою для нашої мережі. У магазинах регулярно проводяться планові й позапланові дезінсекції", – йдеться у коментарі.

Також зазначається, що до закладу направили відповідну інформацію, а також там буде вжито "необхідних заходів".

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скірншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скірншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скірншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скірншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скірншот

Реакція пресслужби "Сільпо"

Реакція пресслужби "Сільпо"

Скірншот

Допис у мережі

Допис у мережі

Скірншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів мережі "Фуршет" у Києві, на вулиці Райдужній, 15, відвідувачі помітили величезних щурів, які бігали між полицями з продуктами.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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