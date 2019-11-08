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8 листопада • оновлено в 18:47
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У Києві власник пентхаусу назбирав боргів за комуналку на пів мільйона

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У Києві власник елітного пентхауса в одній із найбільших висоток заборгував комунальникам за опалення майже півмільйона гривень.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відзначається, що після того, як представники комунальних служб звернулися до суду, власник виставив апартаменти на продаж. Він планував продати пентхаус за більш ніж 2 мільйони доларів.

Всього у столиці майже 5% споживачів не взагалі не платять за комунальні послуги. В основному, підкреслили журналісти, це люди з достатком.

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Скрін відео

Трапляються й інші незвичайні випадки. Наприклад, в одній невеликій київській квартирі зареєстровано 424 особи, а їх борг за гарячу воду становить 90 000 гривен. Тепловики попередили, що будуть вибивати цей борг через суд.

Як писав OBOZREVATEL, 6 листопада в Києві за адресою Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, в результаті чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували.

Нападник багато років не платив за комунальні послуги, в результаті чого йому відключили опалення, і крав у інших електроенергію. Мешканці зібралися для того, щоб прояснити ситуацію, однак чоловік у відповідь на зауваження відкрив вогонь.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
комунальні послуги долги видео
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Гоша Злой
Гоша Злой
это какой то сюр - как он сможет впарить кому-то квартиру если ЖЕК или ОСББ не пропустят сделку из-за такого долга?
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