"Хвора!" У Києві водій маршрутки накинувся на пасажирку

У Києві водій маршрутки накинувся на пасажирку з дитиною після того, як вона попросила показати їй маршрутний лист.

Водій відмовив їй в грубій формі, а жінка зірвала документи, що висіли в салоні, та сховала їх в сумку. Після цього маршрутник почав ображати її матом і силою повертати відібране. Відеозапис оприлюднили в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки. 18+).

"Документи віддала, бл*! Документи віддала! Хвора! Створення, бл*!" ‒ вилив потік ненормативної лексики водій.

У Києві водій маршрутки матом вилаяв пасажирку Скріншот "КіевОператівний"

У групі також пояснили, що маршрут був нещодавно змінений, і тепер автобуси їздять по інших вулицях. Не знаючи цього, жінка почала вимагати маршрутний лист, в наданні якого їй відмовили.

Коли чоловік намагався повернути документи силою, пасажирка почала кричати, що їй боляче.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві водій маршрутки №151 не дозволив пенсіонерці зайти, закривши двері прямо перед її обличчям.

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