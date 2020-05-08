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8 травня • оновлено в 13:30
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ЖК Edeldorf в Києві можуть не добудувати через порушення – експерти НЕРУХОМІ

1.1т
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Експерти проаналізували ЖК Edeldorf, який поруч з буферною зоною Києво-Печерської лаври будує ТОВ "Фін-Інвест менеджмент". Вони прийшли до висновку: вкладати гроші в цей об'єкт ризиковано. Про порушення, які ставлять під сумнів здачу будинку в експлуатацію, повідомляється на ресурсі НЕРУХОМІ.

Експерти виявили порушення у забудовника ЖК Edeldorf

Експерти виявили порушення у забудовника ЖК Edeldorf

НЕРУХОМІ

Перша проблема, за словами експертів, полягає в порушенні цільового призначення земельної ділянки під будівництвом. У кадастровій карті вказано, що за адресою ул.Старонаводницька, 42-44 можуть бути побудовані тільки будівлі ринкової інфраструктури, об'єкти для проведення діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку. Житловий будинок тут будувати не можна. А значить, існує ризик, що ЖК Edeldorf може бути визнаний об'єктом самовільного будівництва, а його введення в експлуатацію можуть заборонити.

З огляду на те, що будинок значно перевищує максимальну висотність, дозволену в межах історичного ареалу та в безпосередній близькості до об'єкту світової культурної спадщини – Києво-Печерської лаври – забудовник зобов'язаний був отримати дозволи та погодження у Міністерства оборони, Аероруху, аеропорту "Жуляни" і Укравіатрансу, а також – узгодити проект і отримати дозволи на проведення робіт у Міністерства культури.

Експертам НЕРУХОМІ не вдалося встановити, чи є у забудовника необхідні погодження від перших 4 структур. Але ось з Мінкультом забудовник продовжує судитися, адже в міністерстві свого часу вимагали припинити будь-які роботи на зазначеній ділянці.

Візуалізація ЖК Edeldorf на сторінці об'єкту

Візуалізація ЖК Edeldorf на сторінці об'єкту

Хід будівництва ЖК Edeldorf

Хід будівництва ЖК Edeldorf

НЕРУХОМІ

Ще однією серйозною проблемою ЖК Edeldorf експерти НЕРУХОМІ назвали порушення санітарних вимог: ділянка частково заходить на захисну зону закритого Звіринецького кладовища, що може в майбутньому нести загрозу для здоров'я людей, які будуть жити в цій новобудові. І це порушення є не тільки ще однією причиною для зупинки будівництва на законних підставах, а й вже стало предметом вивчення ДБР, яке розслідує кримінальне провадження проти чиновників Київської міської держадміністрації, ДАБІ та інших владних органів, причетних до видачі ТОВ "Фін-Інвест менеджмент" дозволів на будівництво на вказаній ділянці багатоквартирного житлового комплексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що будівництвам "Укрбуду" загрожує заморожування на десятки років: "Київміськбуд", який повинен був добудувати будинки, в які вклалися близько 40 тисяч осіб, наштовхнувся на протидію з боку чиновників і власників землі.

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Тема
Жилье в Киеве
Місце
Україна Київ
Теги
забудовник Державне Бюро Розслідувань ДАБІ КМДА
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