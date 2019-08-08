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"Думала, що щур вистрибне!" Під Києвом відома мережа супермаркетів потрапила в гучний скандал

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У місті Буча Київської області магазин відомої мережі "Еко маркет", що знаходиться поруч з кіно-розважальним комплексом "Акваріус", потрапив в гучний скандал. В мережі люди звинуватили його в продажу зіпсованих продуктів.

Фотографії цвілого хліба виклала місцева жителька Ольга Малина в групі "Містоінформ – Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське" в Facebook.

"Місто Буча, "Еко макет", "Акваріус". Хліб купили вчора", – написала вона.

Хліб

Хліб

Facebook Ольги Малини

У мережі користувачі розповіли про подібні випадки в цьому ж магазині.

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''Четвертий раз за півроку'': відомий київський супермаркет потрапив у скандал

"Там завжди майже весь товар такий... Народ, я дивуюся вам... Це те ж, що і в смітнику колупатися...", "Знайома там працювала, весь товар з вичерпаним терміном йде на переклеювання дат або в кулінарію! Продаж до перемоги!!!", "А в Ірпені два дні тому продавали смердюче філе, а дата була найсвіжіша... Ось така мережа – "Еко маркет", "Не була в цьому супермаркеті року три. Позавчора довелося – водички купити заскочила. Мамадарагая... Це якесь зубожіле "Сільпо" в Зажопінську. Мені весь час здавалося, що на мене якийсь щур вистрибне", "Це не "Еко маркет", а смітник", – прокоментували вони.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
скандали супермаркет
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