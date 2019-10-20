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20 жовтня • оновлено в 19:56
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Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

1.7т Читати матеріал російською

У Києві в одній із піцерій популярної мережі Domino's Pizza клієнтка виявила лапку комахи в напої.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Анна Шевчук-Барабаш, опублікувавши фотодокази. Вона уточнила, що інцидент стався в закладі на вулиці Михайла Бойчука.

Дівчина розповіла, що замовила італійське какао. Лапку, як припустила клієнтка, таргана, вона виявила, коли пила напій із трубочки.

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Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Колаж

Тарган у Domino's Pizza

Тарган у Domino's Pizza

facebook.com/annet.barabash

"На запитання що це і чи не схоже на те, що ходова частина таргана потрапила в напій, адміністратор почервоніла. Заперечувати не стала і повернула 30 грн.

Чи влаштує мене 30 грн? Ні, я хочу пояснень і належної реакції від керівництва мережі. Як наслідок – перевірки всіх точок бренду на дотримання санітарних норм", – написала Шевчук-Барабаш.

Domino's Pizza

Domino's Pizza

facebook.com/annet.barabash

Вона попросила користувачів мережі поділиться повідомленням, "щоб і вам такий погожий вихідний день не зіпсувало "італійське какао зі смаком печерських тарганів".

Domino's Pizza

Domino's Pizza

facebook.com/annet.barabash

У коментарях до посту прес-служба Domino's Pizza відповіла обуреній клієнтці, назвавши ситуацію неприпустимою.

"Ми постійно проводимо перевірки на дотримання всіх міжнародних стандартів, і звичайно ми перевіримо ще раз, додатково, піцерію. До того ж, ви можете зайти в наші піцерії і переконатися в якості наших продуктів", – відповіли представники компанії.

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно пасажирка потяга "Укрзалізниці" сполученням Кременчук – Івано-Франківськ поскаржилася на тарганів у вагоні, погані матраци, а також значні затримки в графіку руху.

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Теми
Новини Києва та Київської області скарги киян
Місце
Україна Київ
Теги
скандали фотографии
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