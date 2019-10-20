Какао з тарганами: популярна піцерія Києва потрапила в гучний скандал. Фотофакт

У Києві в одній із піцерій популярної мережі Domino's Pizza клієнтка виявила лапку комахи в напої.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Анна Шевчук-Барабаш, опублікувавши фотодокази. Вона уточнила, що інцидент стався в закладі на вулиці Михайла Бойчука.

Дівчина розповіла, що замовила італійське какао. Лапку, як припустила клієнтка, таргана, вона виявила, коли пила напій із трубочки.

Колаж

Тарган у Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

"На запитання що це і чи не схоже на те, що ходова частина таргана потрапила в напій, адміністратор почервоніла. Заперечувати не стала і повернула 30 грн.

Чи влаштує мене 30 грн? Ні, я хочу пояснень і належної реакції від керівництва мережі. Як наслідок – перевірки всіх точок бренду на дотримання санітарних норм", – написала Шевчук-Барабаш.

Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

Вона попросила користувачів мережі поділиться повідомленням, "щоб і вам такий погожий вихідний день не зіпсувало "італійське какао зі смаком печерських тарганів".

Domino's Pizza facebook.com/annet.barabash

У коментарях до посту прес-служба Domino's Pizza відповіла обуреній клієнтці, назвавши ситуацію неприпустимою.

"Ми постійно проводимо перевірки на дотримання всіх міжнародних стандартів, і звичайно ми перевіримо ще раз, додатково, піцерію. До того ж, ви можете зайти в наші піцерії і переконатися в якості наших продуктів", – відповіли представники компанії.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно пасажирка потяга "Укрзалізниці" сполученням Кременчук – Івано-Франківськ поскаржилася на тарганів у вагоні, погані матраци, а також значні затримки в графіку руху.

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