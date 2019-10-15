Дитина вдарила головою: в Києві на "мосту Кличка" розбили скло

У Києві на велосипедно-пішохідному мосту дитина головою розбила скляну перегородку. Від удару скло тріснуло і розсипалося.
Надзвичайна подія трапилася приблизно о 22:50 14 жовтня, пише "Ліга інформ". За попередньою інформацією, у дитини сильних пошкоджень не було.
"За словами очевидців, винуватицею інциденту стала маленька дитина, яка, перебуваючи під перилами, підстрибнула угору й головою розбила скляну перегородку, що відділяє перила від лампочок підсвічування", – уточнили в ЗМІ.
У Києві розбили "міст Кличка"
"Ліга інформ"
У Києві розбили "міст Кличка"
"Ліга інформ"
Батьки з дитиною намагалися покинути місце події, але оперативно прибули правоохоронці.
dtp.kiev.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснули два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків.
Після пошкодження на новому мосту поміняли вже три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на броньоване скло.
1 червня на пішохідному мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів у Києві знову розгромили два фрагменти скла.
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