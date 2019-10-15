Дитина вдарила головою: в Києві на "мосту Кличка" розбили скло

У Києві на велосипедно-пішохідному мосту дитина головою розбила скляну перегородку. Від удару скло тріснуло і розсипалося.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 22:50 14 жовтня, пише "Ліга інформ". За попередньою інформацією, у дитини сильних пошкоджень не було.

"За словами очевидців, винуватицею інциденту стала маленька дитина, яка, перебуваючи під перилами, підстрибнула угору й головою розбила скляну перегородку, що відділяє перила від лампочок підсвічування", – уточнили в ЗМІ.

У Києві розбили "міст Кличка" "Ліга інформ"

У Києві розбили "міст Кличка" "Ліга інформ"

Батьки з дитиною намагалися покинути місце події, але оперативно прибули правоохоронці.

dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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