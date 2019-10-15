Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 16:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга скарг

Дитина вдарила головою: в Києві на "мосту Кличка" розбили скло

4.4т Читати матеріал російською

У Києві на велосипедно-пішохідному мосту дитина головою розбила скляну перегородку. Від удару скло тріснуло і розсипалося.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 22:50 14 жовтня, пише "Ліга інформ". За попередньою інформацією, у дитини сильних пошкоджень не було.

"За словами очевидців, винуватицею інциденту стала маленька дитина, яка, перебуваючи під перилами, підстрибнула угору й головою розбила скляну перегородку, що відділяє перила від лампочок підсвічування", – уточнили в ЗМІ.

У Києві розбили "міст Кличка"

У Києві розбили "міст Кличка"

"Ліга інформ"

Новини
Кличко: новий міст пошкодили вандали, які проти того, що в Києві відбуваються позитивні зміни
У Києві розбили "міст Кличка"

У Києві розбили "міст Кличка"

"Ліга інформ"

Батьки з дитиною намагалися покинути місце події, але оперативно прибули правоохоронці.

Дитина вдарила головою: в Києві на "мосту Кличка" розбили скло

dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
18
38
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Обоз вы тупые убл@дки , ваши новости сплошной шлак )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Смешно. Ребенок был в кастрюле?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Все таки умеют украинцы строить мосты. Не то что русские. Да если бы на Крымском мосту по арке ребенок стукнул головой то он развалился бы нахрен. Впрочем он и так скоро развалицца, по нему еще даже головой не били а запуск поездов уже сорвался. А мост в Киеве стоит как вкопанный, потому что сделан по всем правилам и никакие грязевые вулканы и детские головы ему не страшны. СУГС, ёпста!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
70rus xxx
70rus xxx
Pavlov Dmitry, и это подтверждает товарищ Медовар.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel