Дерева вирвало з коренем: фото наслідків урагану в Києві

У Києві 8 серпня під час сильної зливи та ураганного вітру впала велика кількість дерев. Деякі з них звалилися просто на автомобілі.

На перехресті вул. Закревського і Сабурова деревом привалило одночасно три машини, також впав стовп. Фото наслідків опублікували в групі "Київ Оперативний" в Facebook. На іншій вулиці дерево впало на таксі.

"Запаркувався просто на газоні, під будинком, і під час грози отримав покарання від природи у вигляді дерева", – підписали фото в соцмережі.

Дерево впало на таксі Facebook "Київ Оперативний"

Перехрестя Закревського і Сабурова Facebook "Київ Оперативний"

Перехрестя Закревського і Сабурова Facebook "Київ Оперативний"

Крім цього, аналогічні події трапилися на вул. Чудновського, де гілками привалило Chevrolet, на вул. Кіквідзе пошкодило Toyota, а в Подільському районі дерево впало на ВАЗ і лінію тролейбуса. Ще причіп з машиною придавило біля метро "Лісова".

Біля метро "Лісова"

Біля метро "Лісова"

Біля метро "Лісова"

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Також через поламані дерева був заблокований проїзд на провулок Приладний, вул. Тепловозна і Лісова.

Як писав OBOZREVATEL, Укргідрометцентр попередив, що 8 серпня у низці областей будуть дощі з грозами, посилення вітру та погіршення погоди. У Києві – гроза і пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

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