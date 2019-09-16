"Через вас війна!" Заступниця голови Офісу президента України потрапила в гучний скандал

У Києві 15 вересня в ході акції ветеранів АТО і тимчасово переміщених осіб спалахнув скандал довкола заступниці голови Офісу президента України Ганни Коваленко.

У неї розгорілася суперечка з учасниками мітингу, які вимагали збільшення фінансування вимушених переселенців та учасників бойових дій, повідомив на своїй сторінці в Facebook юрист Андрій Чудовський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У своєму юному віці вона радниця міністрів, заступниця голови ОП, сотник Майдану. Прийшла сказати АТОвцям, що "грошей немає, але ви тримайтеся". А ще, за словами заступника ОП Зеленського, війна почалася через АТО і ВПО (учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб. – Ред.)", – пояснив Чудовський.

На опублікованому ним відео чутно розмову між Коваленко і учасниками пікету.

"Чому не через вас? Через вас", – відповіла Коваленко на питання участника мітингу, через кого почалася війна.

Конфлікт між Коваленко і участинков мітингу Скріншот відео

Після того, як інший мітингувальник запитав, чи правильно він зрозумів, що війна почалася через учасників АТО, Коваленко раптом заявила, що ні, але свою позицію не пояснила. Крім того, вона відмовилася відповідати на питання, чи прийшла вона на акцію як офіційний представник Офісу Зеленського, чи як приватна особа.

28-річна Ганна Коваленко була сотницею 39-ї сотні самооборони Майдану, після закінчення Революції Гідності була радницею міністра інформаційної політики та трьох міністрів оборони. Пройшла до парламенту IX скликання від "Слуги народу", але відмовилася від мандата на користь посади заступника глави ОПУ.

Як писав OBOZREVATEL, в червні прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах в житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.

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