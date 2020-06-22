Чи піде Притула в мери Києва: глава "Голосу" розповіла про вирішальний з'їзд

Рудик розповіла, коли "Голос" визначиться з висуненням Притули в мери Києва

Рішення про висунення шоумена Сергія Притули на вибори мера Києва партія "Голос" ухвалюватиме на найближчому з'їзді.

Як заявила в інтерв'ю 24 каналу глава партії Кіра Рудик, з'їзд "Голосу" відбудеться, орієнтовно, в серпні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприкінці серпня в нас буде з'їзд, на якому ми висуватимемо всіх кандидатів в мери. І там з'їзд ухвалить рішення, хто йде в мери від "Голосу" на Київ", – зазначила вона.

На зауваження журналістки про те, що в серпні може бути занадто пізно, Рудик сказала, що, можливо, вони проведуть з'їзд трохи раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Притула 2019 року заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії "Голос". Але в підсумку він не потрапив до нового складу парламенту.

Пізніше в "Голосі" не виключили, що Притула може стати кандидатом від політсили на виборах мера Києва.