"Чи не доїхав до університету": у Києві розшукують студента

У Києві розшукують 23-річного Дмитра Артеменко. Хлопець вийшов з дому вранці 22 травня і не доїхав до свого університету.

Дмитро вчиться в Київському університеті технологій та дизайну на четвертому курсі, пише видання "Інформатор" .

В університеті його ніхто не бачив і пари в цей день він не відвідував. Його телефон був включений до 21:00, але на дзвінки він нікому не відповідав, потім телефон відключили. Зазвичай з університету він вирушав додому на метро від станції "Печерська" і їхав до метро "Позняки". Де зараз знаходиться хлопець - невідомо.

У хлопця блакитні очі, зріст 188 см, статура худорлява, вага - 64 кг, волосся світло-русяве, підстрижені коротко.

Особливою прикметою є відсутність різців на верхній щелепі.

"Інформатор"

У день зникнення був одягнений в темно-зелену куртку з трикотажними вставками з боків і на манжетах, темно-синій пуловер з білими смужками на рукавах, футболку з принтом "зіркові комети", вузькі темно-сині джинси, чорні шкіряні туфлі на світло-сірої підошві, на безіменному пальці срібний перстень з латинською літерою N.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про зниклого, просять повідомити за телефоном (067) 878-29-15 або в "102".

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