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19 січня • оновлено в 19:57
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"Через довб***ів": з'ясувалися несподівані "герої" пожежі у багатоповерхівці Києва

10.4т
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У Києві біля 16-поверхівки по вулиці Каштановій, 15А, в якій розгорілася масштабна пожежа, відзначилися "герої парковки".

Підтверджувальне фото з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, особливо Київ, особливо нові ЖК, де в сім'ї по 2-3 авто, блокуючи вузькі двори своїми автомобілями, ви істотно обмежуєте можливості рятувальної техніки та зменшуєте шанси вижити за надзвичайної ситуації, наприклад при пожежі", – йдеться у повідомленні.

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У Києві горіла багатоповерхівка: знайшлися "герої"

Так, на фото видно, що ряд машин, які поставили у дворі всупереч правилам, ускладнили проїзд пожежним машинам, які прибули за викликом для ліквідації пожежі.

У коментарях обурилися поведінкою власників авто: "На жаль, таких виправить, тільки коли їх самих зачепить". Знайшлися й ті, хто став на захист мешканців: "Крайні, як завжди, звичайні люди", "Вони, швидше за все, жертви ситуації", "А куди подіти машини, коли немає місця?"

"Через довб***ів": з'ясувалися несподівані "герої" пожежі у багатоповерхівці Києва
"Через довб***ів": з'ясувалися несподівані "герої" пожежі у багатоповерхівці Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа розгорілася у житловому будинку близько 12:00. Вже о 12:45 вогонь загасили. Постраждала одна жінка.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
герой парковки Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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