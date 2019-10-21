"Чекати не будемо": глава Київської ОДА, щоподав у відставку, залишив антикорупційний подарунок

З 1 листопада всі закупівлі вартістю понад 50 тисяч гривень у Київській обласній держадміністрації будуть відбуватися на Prozorro.

Про це в Facebook повідомив голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян через добу після того, як написав заяву про відставку.

Примітно, що раніше, за три місяці перебування на посаді, Бно-Айріян публічно не виступав з подібними антикорупційними ініціативами.

"Вчора вступили в силу нові зміни в законі про державні закупівлі, згідно з якими всі закупівлі товарів, послуг і робіт понад 50 тисяч гривень повинні відбуватися на Prozorro", - заявив він.

Бно-Айріян зазначив, що "ця норма вступає в силу через півроку, але ми не будемо чекати".

При цьому він додав, що "ще немає указу про моє звільнення, тому я і вся моя команда продовжуємо працювати над тим, щоб зміни в області стали реальними".

"Ми продовжуємо боротися з корупцією. Все буде дуже-дуже класно", - заявив голова КОДА.

Володимир Зеленський і Михайло бно-Айріян president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екс-нардепа Сергія Лещенка, до звільнення нібито причетний бізнесмен Ігор Коломойський. "Ціна питання - потоки і земля в Київській області, яка є найдорожчою в Україні", - зазначив він.

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