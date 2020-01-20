"Час відповідати!" Нардепи звернулись до Кличка через прориви тепломереж

25 народних депутатів від політичної партії "Слуга народу" підписали депутатське звернення мерові Києва Віталію Кличку через часті прориви тепломереж у місті.

Про це повідомив нардеп Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що особисто додатково направив відповідний депутатський запит генпрокурору, міністру внутрішніх справ і голові НАБУ.

Зокрема, депутати хочуть отримати відповіді ні такі питання:

у якому технічному стані знаходяться тепломережі Києва?

Коли була встановлена труба над якою побудований ТРЦ Ocean Plaza і коли востаннє проходила перевірку?

У якому стані тепломережі були повернені на баланс міста і чи оновлювались вони взагалі поки ними користувалась компанія Ахметова?

Що влада планує робити і який бюджет заклала на оновлення і реконструкцію тепломереж?

Facebook\Олександр Ткаченко

Він констатував, що 80% тепломереж в місті зношені, капітального ремонту не видно,а прибутковими електромережами досі управляє ахметівська компанія.

"Історія з регулярним проривом труб в Києві точно не "кане в Лету", як на це напевно сподівається діюча влада міста. Настав час вчитись нести відповідальність за свою бездіяльність та безвідповідальність. Бо коли шкода завдається не лише фізичному майну, а з’являються постраждалі серед людей – межа перетнута.

Критична ситуація зі станом тепломереж має бути розслідувана. А справу ми точно доведемо до кінця", – наголосив Ткаченко.

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