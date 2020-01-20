Головна Новини
20 січня • оновлено в 17:20
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Час відповідати!" Нардепи звернулись до Кличка через прориви тепломереж

475
Читати матеріал російською

25 народних депутатів від політичної партії "Слуга народу" підписали депутатське звернення мерові Києва Віталію Кличку через часті прориви тепломереж у місті.

Про це повідомив нардеп Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що особисто додатково направив відповідний депутатський запит генпрокурору, міністру внутрішніх справ і голові НАБУ.

Зокрема, депутати хочуть отримати відповіді ні такі питання:

  • у якому технічному стані знаходяться тепломережі Києва?

  • Коли була встановлена труба над якою побудований ТРЦ Ocean Plaza і коли востаннє проходила перевірку?

  • У якому стані тепломережі були повернені на баланс міста і чи оновлювались вони взагалі поки ними користувалась компанія Ахметова?

  • Що влада планує робити і який бюджет заклала на оновлення і реконструкцію тепломереж?

"Час відповідати!" Нардепи звернулись до Кличка через прориви тепломереж

Facebook\Олександр Ткаченко

Він констатував, що 80% тепломереж в місті зношені, капітального ремонту не видно,а прибутковими електромережами досі управляє ахметівська компанія.

"Історія з регулярним проривом труб в Києві точно не "кане в Лету", як на це напевно сподівається діюча влада міста. Настав час вчитись нести відповідальність за свою бездіяльність та безвідповідальність. Бо коли шкода завдається не лише фізичному майну, а з’являються постраждалі серед людей – межа перетнута.

Критична ситуація зі станом тепломереж має бути розслідувана. А справу ми точно доведемо до кінця", – наголосив Ткаченко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Віталій Кличко Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги