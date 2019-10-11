"Мене вдарили в обличчя": з'явилися подробиці жорстокого булінгу в Києві

Мати школярки, яка стала жертвою буллінгу в Києві, Анна Гридасова поділилася подробицями інциденту, внаслідок якого отримала травму ноги.

У коментарі OBOZREVATEL вона заявила, що протягом кількох місяців у дворі будинку, де сім'я орендує житло, її дочка, учениця сьомого класу, постійно стикалася з образами й погрозами з боку групи неповнолітніх віком 10-12 років.

"Я сама дитяча психологиня, і я кілька разів говорила з ними. Вони чітко не могли мені пояснити, чому так вчиняють із моєю донькою, але щоразу після таких бесід наступало невелике "затишшя", приблизно на місяць. Потім все починалося знову", – розповіла Анна.

Вона додала, що в цій групі виділялася явна лідерка – дівчинка Уляна, і найчастіше саме вона провокувала новий виток протистояння.

Врешті-решт, після чергового випадку погроз і образ на адресу своєї дитини, Гридасова вирішила поговорити з батьками вищезгаданої хуліганки.

Ця трапилася 5 жовтня у дворі будинку. Поговорити з Анною та її чоловіком прийшли мати й батько Уляни. Тут же були присутні ще кілька людей.

Дівчинці погрожували розправою. Ілюстрація

Вона зазначила, що ті були налаштовані агресивно і практично з перших хвилин почали погрожувати. Якоїсь миті "мати Уляни, висока жінка, штовхнула мене, я мало не впала, втрималася за лавочку, але нога втрапила в якесь заглиблення. Одразу ж послідував удар у обличчя, він розсік мені губу, але я знову встояла на ногах. Потім я дізналася, що в нозі у мене тріщина", – розповіла жінка.

Анна Гридасова подала заяву до поліції, пройшла судмедекспертизу. Директор школи, куди вона звернулася, обіцяв розібратися в ситуації.

"У дворі поки що тиша. Кілька днів Уляну не випускали з дому, зараз вона знову виходить, але до моєї дівчинки не пристає", – повідомила постраждала.

За її словами, родина не хоче з'їжджати з квартири, яку зняла з великими труднощами, і міняти школу, до якої дитина вже звикла.

"З понеділка буду телефонувати до слідчого, а там подивимося, що буде", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пості на сторінці "Los Solomas/Солом'янський район" у Facebook Анна Гридасова написала: "Систематичні образи, погрози фізичної розправи, написи на дверях під'їзду – ось неповний перелік того, з чим ми безуспішно намагалися боротися протягом чотирьох місяців".

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