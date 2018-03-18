Будинок Порошенка пікетували протестувальники з Майдану

До будинку президента Петра Порошенка в смт Козин приїхали учасники автопробігу, який почався в центрі Києва.

"Ми приїжджаємо сюди завжди мирно, щоб просто оголосити свої вимоги. Президент повинен пам'ятати, що народ знає, де він живе, і йому не вдасться сховатися", - заявляють учасники акції, пише "Українська правда".

Протестувальники вимагають відставки Порошенка (зокрема, прийняття закону про імпічмент президента), остаточного затвердження закону про Антикорупційний суд, змін у виборчому законодавстві.

Також учасники мітингу висловили невдоволення роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Юрія Луценка.

Мітингувальники заявили, що напередодні їм погрожували через намір провести акцію під будинком президента України, а водій машини, який мав привезти 50 бочок на цю акцію, був напередодні затриманий і доставлений в Обухівський відділ поліції.

На під'їзді до будинку Порошенко колоні довелося зупинитися через те, що їй перегородили дорогу інші автомобілі і декілька десятків невідомих. Активісти вийшли зі своїх автомобілів і попрямували до будинку президента пішки, передає Interfax

Протестуючі символічно залишили під воротами будинку президента металеві бочки і заявили, що в разі відсутності реакції влади на їхні вимоги вони будуть продовжувати свої акції надалі.

Біля будинку президента перебувало близько 150-200 мітингувальників.

Ворота резиденції глави держави охороняли співробітники Нацгвардії і Нацполіціі в спецекіпіруванні.

Як писав "Обозреватель", 18 березня в центрі Києва на Майдані Незалежності прихильники лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели мітинг за імпічмент президента Петра Порошенка.

Пізніше в Музейному провулку поліція заблокувала авто представників партії Саакашвілі, які планували їхати до особняка президента.

Правоохоронці затримали двох активістів.