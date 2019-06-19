Брудне повітря в Києві: жителів попередили про "білий смог"

Перевищений рівень забруднення повітря в Києві в місцях скупчення автотранспорту збережеться до кінця літа.

Про це попередив в ефірі ObozTV глава Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Сьогодні ми спостерігаємо хронічну "хворобу" мегаполісів – забруднення повітря в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту. Це буде протягом усього теплого періоду року", – зазначив Рубан.

Результати лабораторного контролю стану повітря в Києві dsns.gov.ua

За його словами, в спеку і за слабкого вітру вміст сірчаного ангідриду, діоксиду сірки, формальдегідів і пилу на автотрасах перевищує гранично допустимі концентрації в 5-6-7 разів.

Чиновник наголосив, що основними забруднювачами повітря в Києві є автомобілі. Саме через це в місті почали спостерігати так званий "білий смог", який з'являється при зміні температури: приблизно з 7 до 9 ранку і ввечері.

"У Києві – білий смог. У кожного регіону, кожного мегаполісу свій смог, тому що різні джерела забруднення", – додав Рубан.

Рубан порадив не перебувати в години смогу і спеки на вулицях зі щільним трафіком. Особливо важливо уникати таких місць людям, які відносяться до групи ризику (літнім, вагітним, дітям, людям із респіраторними захворюваннями).

"Що стосується приміських зон, парків, скверів та інших територій, на яких відсутнє джерело забруднення – там повітря відповідає стандартам", – уточнив він.

Над Києвом почав з'являтися "білий смог" 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними з постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського 18 червня найбільше забруднення повітря в Києві спостерігалося в чотирьох районах:

вулиці Скляренка;

Оболонського проспекту;

Бессарабської площі;

Деміївської площі.

За прогнозами синоптиків, 19-20 червня температура в Києві трохи знизиться до +27 ... + 29 градусів, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Однак нова хвиля спеки, як очікується, прийде вже в липні.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!