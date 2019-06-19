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Били ногами і заливали газом: у Києві напали на учасників ЛГБТ-події

1.6тЧитати матеріал російською

У середу, 19 червня, у Києві на кінопоказі в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах.

Про це повідомляє "Громадське". "Це був відверто гомофобський напад, мене повалили на землю, били ногами по голові, по ногах, моїх знайомих залили газом", – розповів один із потерпілих.

За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні. Вона також повідомила, що перед входом були помічені як мінімум 4 молодики спортивної статури, які чергували в очікуванні, поки люди почнуть розходитися.

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Уніан

Відзначається, що на місце події прибула поліція і машини швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в київському гей-клубі "Lift" двоє охоронців по-звірячому побили відвідувачів, які нібито заважали їм спати.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Козачков заднеприводных отоварили,это естественная реакция на садомитов,содомия це грех.
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