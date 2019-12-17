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17 грудня • оновлено в 18:56
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Дав по лобі: сутичка Білецького з журналістом під Радою потрапила на відео

2.7т
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Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у ході протестів під Верховною Радою у вівторок, 17 грудня, вступив у перепалку з кореспондентом і постукав його по лобі.

Підтверджуюче відео опублікував YouTube журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Він запитав у Білецького, чи не є підставою для розгону мітингу той факт, що під час установки наметів зруйнували частину асфальту.

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Білецький влаштував розбірки з журналістом під Радою

Білецький влаштував розбірки з журналістом під Радою

Скріншот із відео

Лідер "Нацкорпусу" відповів: "Це не є підставою для того, щоб бити людей, але для таких денегератів, як ви..."

Після запитання журналіста, чому він є "денегератом", Білецький кілька разів ударив по голові Павловського, щоб показавати різницю між "бити і стукати по лобі". Відразу після цього журналіста відтягнули активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як прготестувальники під Радою зруйнували частину асфальту дрилем.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Акції протесту в Києві
Особа
Андрій Білецький
Місце
Україна Київ
Тег
Національний корпус
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В какой нормальной стране можно бить ногами и дубинками полицию и кидать в неё чугунными решетками? Украину уже не спасти
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А как же "останний блокпост", билецкий? Хайпанул и все, больше не актуально?
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hunt andres
hunt andres
Та, ничего особенного. Чего только хо хлы на улицах не вытворяют. Главное, чтобы резину не палили, да из обрезов не шмаляли)
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